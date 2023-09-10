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НовостиОбщество10 сентября 2023 9:35

Явка на выборах губернатора Самарской области к полудню 10 сентября составила 41,32%.

Такие данные озвучили в облизбиркоме
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Жители Самарской области активно голосуют на выборах губернатора

Жители Самарской области активно голосуют на выборах губернатора

Явка на выборах губернатора Самарской области по данным на 12:00 10 сентября составила 41,32%. Такие данные озвучили в областном избиркоме.

Сообщается, что на территории города Самары на избирательные участки пришли 321 046 жителей (это 34,78% зарегистрированных в городе избирателей). В Тольятти свое гражданское право по участию в выборах реализовали почти втрое меньше - 115 714 человек (это 22,06% от общего числа избирателей).

По традиции самую высокую явку показали малые города (183 280 избирателей - 45,38%) и сельские районы (67,74% избирателей – 372 120 человек).

Напомним, избирательные участки в Самарской области работают до 20.00. Для участия в выборах необходимо иметь при себе паспорт.