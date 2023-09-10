Явка на выборах губернатора Самарской области к полудню 10 сентября составила 41,32%.

Жители Самарской области активно голосуют на выборах губернатора

Явка на выборах губернатора Самарской области по данным на 12:00 10 сентября составила 41,32%. Такие данные озвучили в областном избиркоме.

Сообщается, что на территории города Самары на избирательные участки пришли 321 046 жителей (это 34,78% зарегистрированных в городе избирателей). В Тольятти свое гражданское право по участию в выборах реализовали почти втрое меньше - 115 714 человек (это 22,06% от общего числа избирателей).

По традиции самую высокую явку показали малые города (183 280 избирателей - 45,38%) и сельские районы (67,74% избирателей – 372 120 человек).

Напомним, избирательные участки в Самарской области работают до 20.00. Для участия в выборах необходимо иметь при себе паспорт.