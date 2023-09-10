Врач-дерматолог Елена Умывалкина рассказала, как алкоголь влияет на кожу

За кожей важно ухаживать и внутри, и снаружи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-дерматовенеролог Сызранского кожно-венерологического диспансера Елена Умывалкина рассказала, как алкоголь влияет на состояние кожи. Информацией поделился областной мнздарв.

Как отметила медик, кожа является для человеческого организма первой защитной барьерной линией и отражает все изменения, происходящие внутри организма. А спиртные напитки оказывают негативное воздействие на обновление клеток кожи. Из-за этого быстрее проходят процессы старения, нарушается естественный баланс коллагена и эластина. - Это может привести к появлению морщин, пигментных пятен, потере упругости и эластичности кожи. Также алкоголь обладает выраженной способностью выводить воду из организма. А это становится основной причиной появления сухости и шелушения кожи, - пояснила врач-дерматолог Умывалкина. – Кроме того, спиртные напитки нередко вызывают расширение сосудов кожи лица. В результате она становится более склонной к появлению телеангиоэктазий и розацеа.

Врач-дерматолог Умвалкина объяснила, что употребление алкоголя отражается на работе иммунной системы организма. Результатом могут стать воспаления на коже — например, акне или экземы.

Медик объяснила, как предотвратить проблемы кожи.

Необходимо полностью отказаться от алкоголя, рационально питаться, вести здоровый образ жизни, - объяснила Елена Умывалкина. - Также важен правильный уход, регулярное очищение и увлажнение.