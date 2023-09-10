В Самаре в День города возложили цветы к памятнику князю Засекину

День города начался с торжественного возложения цветов.

В Самаре празднование 437-го Дня города началось с торжественного возложения цветов к памятнику основателю города – князю Григорию Засекину. В праздничном мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников, почетные граждане города и региона, а также представители различных общественных организаций.

- Возложение цветов к памятнику Григорию Засекину в День города уже стало хорошей традицией,- отметил глава региона. - Основатель города был воеводой, стоял на защите рубежей Родины. И в День города мы с благодарностью вспоминаем наших парней — тех, которые сейчас на линии фронта, и тех, кто отдали свои жизни для того, чтобы мы могли собираться под мирным самарским небом.

Праздничное мероприятие прошло при музыкальном сопровождении Самарского концертного духового оркестра, а также концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд» из Саратовской области. Кстати, Саратов, как и Самару, более 400 лет назад также основал князь Григорий Засекин.

Также в День города в Софийском соборе состоялся благодарственный молебен. Церковную службу провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.