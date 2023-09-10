Самарская область вошла в ТОП регионов РФ по явке на выборах губернатора

Самарская область вошла в число регионов в самой высокой явкой

Самарская область вошла в ТОП регионов по явке на выборах губернатора-2023. Такие данные озвучила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, оценивая ход голосования по данным на утро 9 сентября. По числу проголосовавших в первых дней трехдневных выборов Самарская область оказалась в пятерке лучших – вместе с Кемеровской, Орловской, Московской областями и Чукотским автономным округом.

- В целом выборы проходят очень динамично. Нарушений немного, но ни одно из них не проходит мимо нас. Система, которую мы построили, настолько прозрачна, что максимально способствует тому, чтобы все тайное становилось явным, – отметила Элла Памфилова.

Напомним, прямые выборы глав регионов в эти выходные проходят в 21 субъекте РФ. К полудню воскресенья, явка в Самарской области уже превысила 41%. По данным ЦИК, по явке за два дня Самарская область опередила такие крупные регионы, как Нижегородская и Новосибирская области (35% и 18%), Красноярский край (24%). Самую высокую активность по-прежнему показывают жители сельских районов, где уже проголосовало больше 63% избирателей.

Избирательные участки в Самарской области будут работать до 20:00.