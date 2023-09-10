Самарец и его жена за всю жизнь не пропустили ни одних выборов

Супруги Финк не пропустили ни одних выборов. Фото: Самара-ГИС.

Самарец Владислав Финк и его супруга Нина за всю жизнь не пропустили ни одних выборов. Об этом они рассказали на избирательном участке во время голосования на выборах губернатора Самарской области 10 сентября 2023.

Владислав Финк признался, что за 65 лет жизни он ни разу не пропустил выборы. Впервые свой гражданский долг Владислав Эмильевич исполнил в марте 1958 года в Кремле во время службы в Кремлевском полку. И регулярно ходил на избирательный участок следующие 46 лет, работая на ЦСКБ «Прогресс», где проработал 46 лет.

Супруга – Нина Финк – тоже очень серьезно относится к праву выбора.

- Мы с мужем не пропускаем ни одних выборов, – говорит Нина Финк. – А как же иначе? Нужно обязательно сходить, проголосовать, это наша гражданская позиция.

Напомним, на 12:00 10 сентября явка на выборах губернатора Самарской области составила 41,32%. Избирательные участки работают до 20:00.