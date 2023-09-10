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НовостиОбщество10 сентября 2023 12:24

Дирижер танцующего оркестра «Урал-Бэнд» Александр Павлов посвятил песню Самаре

Александр Павлов спел песню про Самару на фестивале «На сопках Маньчжурии»
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Дирижер из Екатеринбурга посвятил песню Самаре

Дирижер из Екатеринбурга посвятил песню Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дирижер танцующего оркестра «Урал-Бэнд» Александр Павлов посвятил песню Самаре. Музыкант спел ее со сцены во время фестиваля «На сопках Маньчжурии».

Фестиваль «На сопках Маньчжурии» проходит в Самаре 9-10 сентября. В нем принимают участие лучшие духовые оркестры из десятка городов станы. В числе участников – уникальный танцующий оркестр «Урал-Бэнд» из Екатеринбурга. Музыканты с Урала выступили в одном из самарских ДК в субботу, а в воскресенье приняли участие в большом концерте в Струковском саду.

Дирижер екатеринбургского оркестра Александр Павлов удивил зрителей сообщением о том, что сейчас исполнит песню собственного сочинения, которую посвятил Самаре. Как оказалось, музыкант много лет жил в Самаре и учился здесь в музучилище. И сохранил о городе на Волге самые теплые воспоминания.

Такой музыкальный подарок ко дню города пришелся самарцам по душе. Композицию приветствовали оглушительными аплодисментами.