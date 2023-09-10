Дирижер из Екатеринбурга посвятил песню Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дирижер танцующего оркестра «Урал-Бэнд» Александр Павлов посвятил песню Самаре. Музыкант спел ее со сцены во время фестиваля «На сопках Маньчжурии».

Фестиваль «На сопках Маньчжурии» проходит в Самаре 9-10 сентября. В нем принимают участие лучшие духовые оркестры из десятка городов станы. В числе участников – уникальный танцующий оркестр «Урал-Бэнд» из Екатеринбурга. Музыканты с Урала выступили в одном из самарских ДК в субботу, а в воскресенье приняли участие в большом концерте в Струковском саду.

Дирижер екатеринбургского оркестра Александр Павлов удивил зрителей сообщением о том, что сейчас исполнит песню собственного сочинения, которую посвятил Самаре. Как оказалось, музыкант много лет жил в Самаре и учился здесь в музучилище. И сохранил о городе на Волге самые теплые воспоминания.

Такой музыкальный подарок ко дню города пришелся самарцам по душе. Композицию приветствовали оглушительными аплодисментами.