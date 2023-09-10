На 15:00 явка на выборах губернатора Самарской области составила 46,26%

Самарцы дружно голосуют на выборах

Явка на выборах губернатора Самарской области по данным на 15:00 воскресенья, 10 сентября 2023, составила 46,26%. Об этом сообщает областной избирком.

По данным избирательной комиссии, в Самаре на участки пришли уже 367 690 жителей – это 39,82% от общего числа избирателей в городе. В Тольятти по-прежнему явка низкая – проголосовало только 138 047 человек, 26,29% от общего числа избирателей.

А вот в малых городах селах ситуация лучше. В малых городах свою волю выразили 198 696 избирателей (49,2%), а в сельских районах – в полтора раза больше - 74,02% избирателей, это 406 737 человек.

Напомним, избирательные участки открыты до 20:00. Для того, чтобы проголосовать, нужно иметь при себе паспорт.