В Самаре юный водитель «десятки» протаранил «Лексус» и врезался в дом

За рулем вазовской легковушки был 18-летний водитель. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре юный водитель «десятки» не справился с управлением, протаранил «Лексус» и врезался в дом. Об аварии сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в субботу, 9 сентября, около 13:20. 18-летний житель Самары ехал на вазовской «десятке» по ул. Ленинской со стороны ул. Ярмарочной в сторону ул. Ульяновской. Но что-то пошло не так. Когда машина проезжала мимо дома №224 по улице Ленинской, молодой водитель не сумел справиться с управлением. В результате он буквально протаранил припаркованный там дорогой Lexus. Однако этим дело не ограничилось. После этого вазовская легковушка врезалась в стену жилого дома.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

- Автомашины получили механические повреждения, однако сообщений из медицинских учреждений о пострадавших в полицию не поступало, - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.