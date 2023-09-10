Фестиваль прошел дружно и весело. Фото: Андрей Савельев

В воскресенье, 10 сентября, в Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов». Он был приурочен к 437-летию Самары и наступающему Дню дружбы народов Самарской области. Фестиваль проходил в Этнопарке дружбы народов в Куйбышевском районе, где создано 20 национальных подворий.

С приветственным словом к участникам и посетителям фестиваля обратился губернатор Дмитрий Азаров.

- Все, что создано на самарской земле, создано руками людей разных народов и национальностей, – отметил глава региона. – На самарской земле проживает 157 народностей представлено на самарской земле. Испокон веков они живут здесь в мире, согласии и дружбе. Это главное достояние нашей земли.

Каждый посетитель смог познакомиться с традициями и обычаями народов региона, поучаствовать вконкурсах и мастер-классах. А на площадке «Победа будет ZA нами!» можно было написать письмо, сделать открытку и нарисовать рисунок бойцам СВО, а также сплести маскировочные сети. Здесь же был организован сбор гуманитарной помощи для солдат. Все, что было собрано, уже в ближайшее время будет доставлено адресатам.