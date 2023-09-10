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НовостиОбщество10 сентября 2023 13:53

В Самарской области на выборы губернатора пришла семья с 10 детьми

Супруги Захарьяш из Сызрани воспитывают в своей приемной семье 10 детей
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
В Сызрани на выборы пришла семья с 10 детьми

В Сызрани на выборы пришла семья с 10 детьми

В Самарской области на выборы губернатора пришла семья с 10 детьми. Это супруги Захарьяш из Сызрани, которые воспитывают в своей приемной семье 10 ребятишек.

В этой семье ко всему привыкли подходить ответственно, и участие в выборах – не исключение. На избирательный участок семья пришла в полном составе.

– Мы хотим, чтобы наши дети тоже видели, каким образом происходит голосование, что оно открыто, прозрачно, – рассказала многодетная мама Светлана Захарьяш. - Чтобы к тому времени, когда им исполнится 18 лет, наши дочери и сыновья уже были готовы к голосованию

Напомним, избирательные участки в Самарской области открыты до 20:00. Чтобы принять участие в выборах, необходимо иметь при себе паспорт.