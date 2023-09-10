В Самарской области фронтовичка проголосовала накануне 100-летнего юбилея

Фронтовичка проголосовала на дому. Фото: департамент информационной политики.

В Самарской области фронтовичка Великой Отечественной войны проголосовала накануне своего 100-летнего юбилея. Медик-ветеран из Новокуйбышевска Анна Корастылева реализовала свое избирательное право на дому.

Анну Петровну Корастылеву в Новокуйбышевске хорошо знают. Это старейший житель города и буквально живая легенда – Анна Петровна в годы Великой Отечественной войны была медсестрой на фронте. В 1948 сопровождала заключенных, которых привезли из Москвы строить НПЗ, да так и осталась в Новокуйбышевске и более 43 лет лечила здесь непростых пациентов в Кряжской колонии.

В ноябре Анна Корастылева отметит 100-летний юбилей. За почти век жизни она ни разу не пропускала выборы. Не стали исключением и выборы губернатора в сентябре 2023. Фронтовичка проголосовала на дому: к ней приехали члены УИК 1925 Виктория Адаева, Светлана Швец и наблюдатель от КПРФ Анастасия Федосова. Анна Петровна проголосовала за сильную губернию и счастливое будущее своих троих детей, четырех внуков и трех правнуков.