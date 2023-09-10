Более 1,2 миллиона человек проголосовали на выборах в Самарской области

Самарцы активно голосуют на выборах губернатора. Фото: департамент информполитики

В Самарской области завершился третий день выборов губернатора. На избирательных учвстках проголосовали более 1,2 миллиона человек.

На 18:00 третьего дня голосования, 10 сентября явка на выборах губернатора Самарской области составила 50,12%. Об этом сообщили в облизбиркоме.

По данным избирательной комиссии, за одного из пяти кандидатов проголосовал уже 1 204 281 житель региона.

В областной столице свой выбор сделали 405 387 человек, что составляет 43,88% от общего числа избирателей в городе. В Тольятти статистика по-прежнему отстает от средней по региону и пока составляет всего 29,23% - здесь проголосовали всего 153 536 избирателей.

В малых городах Самарской области выборы посетили более половины избирателей – 208 526 человек (51,62%). В лидерах по явке избирателей по-прежнему остаются сельские районы. К 18:00 10 сентября на выборах губернатора Самарской области проголосовало 436 832 сельчанина (это 79,49% от общего количества избирателей в районах).