Самарские футболисты уступили уральцам. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» проиграли «Уралу» в контрольном матче со счетом 3:1. Товарищеская игра проходила 10 сентября в Екатеринбурге.

В матче «Крылья» дали поиграть молодым игрокам. В частности, на скамейке запасных были игроки молодежного состава команды.

- Часть футболистов основы осталась в Самаре по решению тренерского штаба, - пояснили в клубе.

В итоге екатеринбуржцы оказались сильнее. Голы Алексея Каштанова и Игоря Дмитриева дополнил автогол в ворота «Крыльев». Единственный гол в ворота «Урала»» забил Расиль Асайдулин.

Напомним, после 7 туров «Крылья Советов» с 14 очками занимают третью строчку турнирной таблицы.

Следующий матч «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА 16 сентября