Самарские футболисты уступили уральцам. Фото: ПФК "Крылья Советов"
Самарские «Крылья Советов» проиграли «Уралу» в контрольном матче со счетом 3:1. Товарищеская игра проходила 10 сентября в Екатеринбурге.
В матче «Крылья» дали поиграть молодым игрокам. В частности, на скамейке запасных были игроки молодежного состава команды.
- Часть футболистов основы осталась в Самаре по решению тренерского штаба, - пояснили в клубе.
В итоге екатеринбуржцы оказались сильнее. Голы Алексея Каштанова и Игоря Дмитриева дополнил автогол в ворота «Крыльев». Единственный гол в ворота «Урала»» забил Расиль Асайдулин.
Напомним, после 7 туров «Крылья Советов» с 14 очками занимают третью строчку турнирной таблицы.
Следующий матч «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА 16 сентября