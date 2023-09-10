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НовостиСпорт10 сентября 2023 15:50

«Крылья Советов» проиграли «Уралу» в контрольном матче со счетом 3:1

Игра проходила в Екатеринбурге
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Самарские футболисты уступили уральцам. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарские футболисты уступили уральцам. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» проиграли «Уралу» в контрольном матче со счетом 3:1. Товарищеская игра проходила 10 сентября в Екатеринбурге.

В матче «Крылья» дали поиграть молодым игрокам. В частности, на скамейке запасных были игроки молодежного состава команды.

- Часть футболистов основы осталась в Самаре по решению тренерского штаба, - пояснили в клубе.

В итоге екатеринбуржцы оказались сильнее. Голы Алексея Каштанова и Игоря Дмитриева дополнил автогол в ворота «Крыльев». Единственный гол в ворота «Урала»» забил Расиль Асайдулин.

Напомним, после 7 туров «Крылья Советов» с 14 очками занимают третью строчку турнирной таблицы.

Следующий матч «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА 16 сентября