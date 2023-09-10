Врач областного КВД Батаева рассказала о симптомах атопического дерматита

При первых признаках кожных аллергий нужно обращаться к врачу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач областного КВД Светлана Батаева рассказала о симптомах атопического дерматита. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине облминздрава, врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой назвала симптомы и осложнения кожных аллергий.

- Аллергический контактный дерматит возникает в зоне соприкосновения кожи с аллергеном, - объяснила специалист. - При этом область поражения не имеет четких границ. Кожа может краснеть, покрываться пузырьками, чешуйками, трескаться, зудеть.

Врач отметила, что атопический дерматит выглядит почти так же, как аллергический контактный, однако при этом есть важная особенность - он возникает при общем воздействии аллергена на организм.

- Такой вид дерматита локализуется не в месте контакта, а на характерных участках — лице, шее, в области за ушами и естественных складках кожи, подмышечных, локтевых, подколенных впадинах, - рассказала Светлана Батаева. – При этом обязательно присутствует зуд.

Специалист подчеркнула - при наличии любых симптомов кожных аллергий необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы не допустить осложнений.