Дмитрий Колдун спустился со сцены, чтобы обнять фанатов в Самаре

Певец спустился со сцены, чтобы обнять зрителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Знаменитый певец Дмитрий Колдун спустился со сцены, чтобы обняться со своими фанатами. Во время выступления на большом концерте на площади Куйбышева в честь Дня города Самары певец «пошел в народ» под ликующие крики зрителей.

Выступление популярного белорусского артиста произвело в Самаре настоящий фурор. Дмитрий охотно позировал фотографам и операторам, исполнял любимые публикой хиты, а потом и вовсе спустился со сцены и с микрофоном в руке отправился к ограждению, которое отделяло его от зрителей.

Перегнувшись через металлический заборчик певец свободной рукой обнимался со счастливчиками, которым повезло стоять в первом ряду. При этом Дмитрий продолжал петь свой знаменитый хит «Дай мне силы».

Концерт на площади Куйбышева продолжается. Он завершится в 22:00 красочным салютом.