Дмитрий Колдун спустился со сцены, чтобы обнять фанатов в Самаре

Певец спустился со сцены, чтобы обнять зрителей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Знаменитый певец Дмитрий Колдун спустился со сцены, чтобы обняться со своими фанатами. Во время выступления на большом концерте на площади Куйбышева в честь Дня города Самары певец «пошел в народ» под ликующие крики зрителей.
Выступление популярного белорусского артиста произвело в Самаре настоящий фурор. Дмитрий охотно позировал фотографам и операторам, исполнял любимые публикой хиты, а потом и вовсе спустился со сцены и с микрофоном в руке отправился к ограждению, которое отделяло его от зрителей.
Перегнувшись через металлический заборчик певец свободной рукой обнимался со счастливчиками, которым повезло стоять в первом ряду. При этом Дмитрий продолжал петь свой знаменитый хит «Дай мне силы».
Концерт на площади Куйбышева продолжается. Он завершится в 22:00 красочным салютом.