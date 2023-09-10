Владимир Шахрин на Дне города пожелал самарцам любви и нежности

Владимир Шахрин поделился мнением о Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин пожелал самарцам побольше любви и нежности к своему городу. Артист и его группа приехали в Самару, чтобы выступить на площади Куйбышева на праздничном концерте, посвященном Дню города. Перед выходом на сцену музыкант пообщался с прессой.

- Я хочу пожелать горожанам быть еще боле нежными и трепетными к своему городу,- поделился музыкант. – Ведь Самара - женского рода, она барышня, и ей нужно чуть больше любви и нежности. А горожанам нужно быть достойными своего прекрасного города с шикарной историей и шикарным расположением. Я понимаю, что когда живешь в Самаре каждый день, ты не замечаешь изменения. Это как на себя в зеркало смотреть каждый день. А мы приезжаем пару раз в год и видим изменения. Я сегодня прошел по Ленинградке от начала до конца, на соседние улицы зашел. Смотрю – тут особнячок отреставрировали, тут плитку новую положили. И все становится более цивильно. Если лет 10-15 назад мне казалось, что Самара – сирота, шикарный город, но какой-то брошенный, то сейчас Самара явно похорошела. Мне нравится!