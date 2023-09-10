Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 сентября 2023 18:03

В Самаре рабочие сбросили собаку с 10 этажа строящегося дома

Собаку сбросили с высоты прямо на глазах у детей
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
В ЧП разбирается полиция. Фото: соцсети

В ЧП разбирается полиция. Фото: соцсети

В Самаре рабочие-строители сбросили собаку с 10 этажа строящегося дома. Сообщениями об этом очевидцы поделились в социальных сетях.

- На стройке ЖК «Созвездие» по ул. Победа, рабочие скинули с 10 этажа собаку! – написали возмущенные самарцы. - Все это было на глазах у детей, которые гуляли на детских площадках в соседнем доме.

Как рассказали очевидцы, бедное животное погибло не сразу.

- Собака громко скулила, пока не скончалась, - рассказали самарцы.

На место ЧП выехали сотрудники полиции

- Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Как стало известно редакции из собственных источников, предполагаемых живодеров доставили в отдел полиции. Однако пока уголовное дело не возбуждено, так как необходимо провести экспертизы.