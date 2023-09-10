В Самаре рабочие сбросили собаку с 10 этажа строящегося дома

В ЧП разбирается полиция. Фото: соцсети

В Самаре рабочие-строители сбросили собаку с 10 этажа строящегося дома. Сообщениями об этом очевидцы поделились в социальных сетях.

- На стройке ЖК «Созвездие» по ул. Победа, рабочие скинули с 10 этажа собаку! – написали возмущенные самарцы. - Все это было на глазах у детей, которые гуляли на детских площадках в соседнем доме.

Как рассказали очевидцы, бедное животное погибло не сразу.

- Собака громко скулила, пока не скончалась, - рассказали самарцы.

На место ЧП выехали сотрудники полиции

- Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Как стало известно редакции из собственных источников, предполагаемых живодеров доставили в отдел полиции. Однако пока уголовное дело не возбуждено, так как необходимо провести экспертизы.