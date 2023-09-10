В Самаре прогремел салют на День города 10 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на площади Куйбышева прогремел праздничный салют в честь Дня города 10 сентября. Посмотреть на фейерверк собрались сотни горожан.

Перед салютом самарцы могли послушать концерт с участием любимых музыкантов. На сцену вышли Сергей Войтенко, Дмитрий Колдун и многие другие артисты. Завершился концерт выступлением группы «Чайф».

В 22:00 небо озарил красочный фейерверк. В небо поднялись залпы разноцветного огня. Под приветственные крики зрителей артиллеристы пускали один залп за другим.

- Очень красиво! Достойный подарок ко дню города, - поделились впечатлениями самарцы.