Самой высокой на выборах в Самарской области стала явка в Шенталинском районе

Избирательные комисии работали три дня подряд. Фото: департамент информполитики

Самую высокую явку на выборах губернатора Самарской области 2023 зафиксировали в Шенталинском районе. По данным облизбиркома, на участки там пришли 93,71% избирателей.

Всего на выборах в Самарской области проголосовали более 1,2 млн человек. Общая явка по региону по данным на 18:00 составила 50,12%.

По данным облизбиркома в Самаре на избирательные участки пришли 405 387 жителей, в Тольятти - 153 536 человек.

В малых городах Самарской области свой голос за будущее региона отдали 208 526 человек.

Самая высокая явка была зафиксирована в сельских районах Самарской области. Там свою гражданскую позицию по данным на18:00 10 сентября высказали 79,49% избирателей – 436 832 человека. А жители Шенталинского района и вовсе побили рекорд за три дня на избирательные участки там пришли 93,71% от общего числа избирателей.