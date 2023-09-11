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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 3:54

В Самарской области 24-летняя учительница стала жертвой мошенников

Жительница Самарской области потеряли деньги, пытаясь заработать на криптовалюте
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области молодая учительница потеряла деньги, наткнувшись на мошенников. Девушка хотела заработать на криптовалюте.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая обратилась в одно из отделений сельской полиции за помощью. Она рассказала, что летом текущего года в одной из социальной сети ей написал мужчина и уговорил заработать на майнинге криптовалюты. Девушка согласилась и перечислила на указанный счет 19 тысяч рублей.

Однако, устройство потерпевшая так и не получила, а собеседник перестал выходить на связь. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий. Возбуждено уголовное дело.