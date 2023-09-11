«Точка роста» появилась в сельской школе Самарской области

В центре будет организована практическая отработка учебного материала по физике, химии и биологии. Фото: национальныепроекты.рф
В Безенчукском районе Самарской области в одной из школ появилась «Точка роста». Ее открыли в селе Екатериновка. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.
Благодаря «Точки роста» у учеников сможет сформироваться естественно-научная грамотность, развиться критическое и креативное мышление. Также в центре будет организована практическая отработка учебного материала по физике, химии и биологии.
Как отметили в минобрнауки, углубленное изучение профильных предметов в урочное и внеурочное время на базе центра поможет ребятам в выборе профессии и подготовке к выпускным экзаменам.
Напомним, центр естественно-научной и технологической направленностей создали по нацпроекту «Образование».
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