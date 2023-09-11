Врач самарского областного КВД назвал симптомы атопического дерматита

Заболевание кожи характеризуется зудом, регулярным повторением и особенностями очагов поражения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением холодов могут обостриться хронические кожные заболевания. Врач-дерматовенеролог Самарского областного клинического кожно-венерологического диспансера Рауф Ихтиаров рассказал об атопическом дерматите и его симптомах.

Как отмечается специалист, это мультифакторное воспалительное заболевание кожи характеризуется зудом, регулярным повторением и особенностями очагов поражения. У детей распространенность атопического дерматита достигает 20%, среди взрослых – 2-8%.

Заболевание встречается как у мужчин, так и у женщин в разных возрастных группах. Зуд может быть таким сильным, что мешает спать. Также болезнь сопровождают воспаление и сухость кожи, разнообразные высыпания. При наличии симптомов надо обратиться к дерматологу.

Для профилактики обострений пациентам рекомендуется не допускать сухости кожи, регулярно увлажнять ее густыми смягчающими кремами без ароматизаторов. Также лучше отказаться от алкоголя и курения и питаться правильно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал