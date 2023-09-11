В Самарских магазинах вновь появились пятирублевые купюры

Купюры вновь появились в обороте Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре местные жители поделились кадрами вновь появившихся пятирублевых купюр в 2023 году. Они были популярны еще в 90-х годах.

По информации Самарского отделения ЦБ России, банкноты еще можно встретить в обращении, хотя они встречаются очень редко. Купюры ввели в обращение в конце 90-х годов, они не отличаются от привычных банкнот. Сейчас жители областного центра вновь могут встретить бумажные пятирублевки в магазинах и оплатить ими покупки.

Напомним, сообщения о введении пятирублевых купюр в оборот появились еще в конце 2022 года. Выпуск таких купюр назвали целесообразным.