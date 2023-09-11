Самарец пришел на кастинг в кулинарное шоу на один из телеканалов

Самарец пришел на кастинг. Фото: "Пятница!"

Житель Самары пришел на телеканал «Пятница!», чтобы пройти кастинг на кулинарное шоу «Битва шефов». Передача стартует в новом интерактивном формате.

По информации пресс-службы телеканала, третий сезон программы продолжается. Главные шефы страны встретятся на кулинарном ринге и соберут команды поваров, чтобы найти главный талант России. В числе участников оказался 33-летний самарец Сергей Горбунов. Повар пришел на кастинг и принес говяжьи ребра в соусе демиглас с кукурузной полентой и пармезаном.

Если самарец сможет пройти кастинг, то он окажется в команде одного из шефов. В финале каждого выпуска поваров ждут испытания.