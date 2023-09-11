День бега «Кросс Нации» пройдет для жителей региона у стадиона «Самара Арена»

«Кросс Нации» проводится по всей России по нацпроекту «Демография». Фото: министерство спорта региона

В субботу, 16 сентября, в Самарской области пройдет всероссийский день бега «Кросс Нации». Старт легкоатлетического забега состоится на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена».

— В программе соревнований забеги на дистанции 2, 4, 6, 8, 12 тысяч метров среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям, — рассказали в городской администрации.

Уже стала известна программа мероприятия. Так, с 10:00 до 15:00 будут выступать творческие коллективы и работать площадки по тестовому выполнению нормативов комплекса ГТО.

В 10:00 состоится старт на 2000 метров для мальчиков и девочек 2014 года и младше, в 10:30 – церемония открытия, в 10:40 – церемония награждения победителей и призеров, в 11:00 – старт массового забега на 2000 метров.

В 11:25 будет старт на 4000 метров для юношей и девушек 2004 года и младше, в 11:50 –старт на 4000 метров для мужчин и женщин 2003 года и старше, в 12:15 – старт на 6000 метров для девушек 2004 года и младше.

Далее в 12:55 объявят старт на 8000 метров для юношей 2004 года и младше, а также женщин 2003 года и старше, в 13:40 – старт на 12000 метров для мужчин 2003 года и старше. а с 12:00 до 15:00 будет проходить церемония награждения победителей и призеров. «Кросс Нации» проводится по всей России по нацпроекту «Демография».

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