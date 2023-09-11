В Самарской области на выборах губернатора лидирует Дмитрий Азаров

Явка на выборы в Самарской области составила более 50% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны предварительные результаты выборов губернатора Самарской области. По данным на утро понедельника, 11 сентября 2023 года, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров. Информация об этом размещена на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Так, к настоящему времени обработано 98,7% бюллетеней. За Дмитрия Азарова проголосовали 1 081 902 человека (83,84%). На втором месте — Алексей Лескин от КПРФ. За него отдали свои голоса 86 913 жителей региона (6,73%). На третьем месте расположился Александр Степанов от ЛДПР. За него проголосовали 55 380 человек (4,29%). На четвертом — Михаил Маряхин от партии «Справедливая Россия — За правду». Он набрал 22 495 голосов (1,74%). На пятом — Сергей Пухаев от партии «Новые люди». У него 22 446 голосов (1,74%).

Напомним, голосование на выборах губернатора Самарской области проходило три дня — с 8 по 10 сентября 2023 года. На 18:00 воскресенья явка составила более 50%. Проголосовали свыше 1,2 млн жителей региона.

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