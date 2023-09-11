В Самаре пенсионные пакеты предоставляет только 1 из 5 компаний

Не все компании предоставляют пенсионные пакеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре только некоторые компании и организации предоставляют сотрудникам пенсионные пакеты. Представители приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, пенсионные пакеты действуют в 20% предприятий и организаций. Специалисты выяснили, что сейчас подарки пенсионерам к праздникам дарят в 15% компаний, приглашают пожилых сотрудников на корпоративные мероприятия 14% компаний, а материальную помощь оказывают 11%.

Помимо этого, 10% работодателей практикуют единовременные выплаты сотрудникам, выходящим на пенсию. В 7% компаний оплачивают полис ДМС, а в 5% перечисляют фиксированную сумму.