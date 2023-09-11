Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 6:33

В Самаре пенсионные пакеты предоставляет только 1 из 5 компаний

Только в 20% предприятий Самары действуют пенсионные пакеты
Алена ПРОВКИНА
Не все компании предоставляют пенсионные пакеты

Не все компании предоставляют пенсионные пакеты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре только некоторые компании и организации предоставляют сотрудникам пенсионные пакеты. Представители приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, пенсионные пакеты действуют в 20% предприятий и организаций. Специалисты выяснили, что сейчас подарки пенсионерам к праздникам дарят в 15% компаний, приглашают пожилых сотрудников на корпоративные мероприятия 14% компаний, а материальную помощь оказывают 11%.

Помимо этого, 10% работодателей практикуют единовременные выплаты сотрудникам, выходящим на пенсию. В 7% компаний оплачивают полис ДМС, а в 5% перечисляют фиксированную сумму.