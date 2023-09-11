В России в августе 2023 года зафиксировали рекордный спрос на льготную ипотеку

Востребованность льготных программ жилищного кредитования продолжает расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банк России в августе повысил ключевую ставку на 3,5 п.п. — до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. На этом фоне российские банки начали поднимать ставки по жилищным кредитам. Из-за этого в последний месяц лета в стране резко вырос спрос на ипотеку, в том числе льготную.

К примеру, Сбербанк в августе выдал рекордный объем ипотеки — 522,5 млрд рублей. Всего было выдано 146 тысяч жилищных кредитов.

— Это исторический рекорд. предыдущий был установлен в июле 2023 года — тогда объем выдач превысил 386 млрд рублей, — рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев в рамках Восточного экономического форума.

Всего за восемь месяцев 2023 года банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей. В объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год. По словам Кирилла Царева, в России продолжает расти востребованность льготных программ.

— Здесь мы также отмечаем рекордный спрос: 69,5 тысячи кредитов на 304,2 млрд рублей россияне оформили в августе по программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT». Объем выдач на 50% превысил показатель июля, когда был установлен предыдущий рекорд по льготным программам жилищного кредитования, — указал он.

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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