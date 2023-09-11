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НовостиОбщество11 сентября 2023 6:38

В России в августе 2023 года зафиксировали рекордный спрос на льготную ипотеку

Объем выдач вдвое превысил результаты июля
Илона МАЙСКАЯ
Востребованность льготных программ жилищного кредитования продолжает расти

Востребованность льготных программ жилищного кредитования продолжает расти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банк России в августе повысил ключевую ставку на 3,5 п.п. — до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. На этом фоне российские банки начали поднимать ставки по жилищным кредитам. Из-за этого в последний месяц лета в стране резко вырос спрос на ипотеку, в том числе льготную.

К примеру, Сбербанк в августе выдал рекордный объем ипотеки — 522,5 млрд рублей. Всего было выдано 146 тысяч жилищных кредитов.

— Это исторический рекорд. предыдущий был установлен в июле 2023 года — тогда объем выдач превысил 386 млрд рублей, — рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев в рамках Восточного экономического форума.

Всего за восемь месяцев 2023 года банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн рублей. В объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год. По словам Кирилла Царева, в России продолжает расти востребованность льготных программ.

— Здесь мы также отмечаем рекордный спрос: 69,5 тысячи кредитов на 304,2 млрд рублей россияне оформили в августе по программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT». Объем выдач на 50% превысил показатель июля, когда был установлен предыдущий рекорд по льготным программам жилищного кредитования, — указал он.

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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