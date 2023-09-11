Самарец понесет ответственность за украденные шампуни и бальзам

Задержанный признал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель украл из сетевого магазина шампунь, бальзам-ополаскиватель и тоник. Мужчина понесет уголовную ответственность.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, представитель магазина обратился за помощью к сотрудникам полиции, он рассказал, что обнаружил недостачу при проведении ревизии. Правоохранители осмотрели помещение и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 20-летний мужчина. Злоумышленника задержали.

Задержанный признал свою вину и выразил готовность сотрудничать с правоохранителями. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.