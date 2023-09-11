В Самарской области сызранец забрал себе телефон ребенка с детской площадки

В настоящее время уголовное дело направлено в Сызранский городской суд. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани 27-летний местный житель подобрал сотовый телефон, который ребенок потерял, когда гулял на детской площадке около дома. Материальный ущерб превысил 11 тысяч рублей. В полицию обратилась мама мальчика.

— Ранее не судимый сызранец нашел телефон на бордюре, недалеко от детской площадки. Он сразу же решил присвоить себе гаджет и в дальнейшем продать, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Из телефона мужчина достал сим-карту и избавился от нее. Телефон он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

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