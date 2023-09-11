В Самарской области сотрудники ГИБДД задержали водителя BMW с откидными номерами

Нарушителем ПДД оказался 26-летний житель Тольятти Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области задержали хитрого водителя, который пытался скрыть номера на своем авто. Молодой человек использовал для этого специальное устройство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Поймать нарушителя помогли местные жители — они разместили о нем пост в соцсетях. Очевидцы рассказали, что по Тольятти ездит BMW с откидными номерами. На публикацию наткнулись сотрудники ГИБДД. В итоге вскоре автомобилиста — 26-летнего молодого человека — задержали в Самаре.

На водителя составили несколько протоколов: за управление авто с применением устройств, скрывающих госномера; за нарушение правил перевозки детей; за внесение изменений в конструкцию ТС. Первый материал направили на рассмотрение в суд, по остальным уже вынесли решение — штраф в 3,5 тысячи рублей.

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