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НовостиОбщество11 сентября 2023 7:28

В Самаре бывший сотрудник железной дороги получил взятку в 400 тысяч рублей

Сотрудник железной дороги признан виновным
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемый понесет уголовную ответственность

Подозреваемый понесет уголовную ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор бывшему сотрудники железной дороги. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, осенью 2021 году бывший заместительный начальника железной дороги получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 400 тысяч рублей. Подозреваемый проводил технический контроль без заключения договора. Кировский районный суд вынес приговор в отношении задержанного.

Суд приговорил подсудимого к колонии строгого режима. Бывший сотрудник железной дороги проведет за решеткой 2 года.