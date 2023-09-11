В Самаре бывший сотрудник железной дороги получил взятку в 400 тысяч рублей

Подозреваемый понесет уголовную ответственность
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре вынесли приговор бывшему сотрудники железной дороги. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.
По информации Приволжской транспортной прокуратуры, осенью 2021 году бывший заместительный начальника железной дороги получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 400 тысяч рублей. Подозреваемый проводил технический контроль без заключения договора. Кировский районный суд вынес приговор в отношении задержанного.
Суд приговорил подсудимого к колонии строгого режима. Бывший сотрудник железной дороги проведет за решеткой 2 года.