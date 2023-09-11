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НовостиОбщество11 сентября 2023 7:46

Самарцев предупредили о возможных изменениях газоснабжения в поселке Рубежное

В поселке Рубежное будут ремонтировать газораспределительную станцию
Ирина СИНЕГУБОВА
Во время работ возможно изменение режима газоснабжения на отдельных участках газовых сетей.

Во время работ возможно изменение режима газоснабжения на отдельных участках газовых сетей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителей поселка Рубежное предупредили о ремонтных работах. ООО «Газпром межрегионгаз Самара» будет ремонтировать газораспределительную станцию № 18.

— Работы будут вестись с 26 сентября 09:00 до 28 сентября. Газоснабжение потребителей переведут на «городское кольцо Самара» ГРС-16, ГРС-2, — рассказали в администрации Самары.

Отмечается, что причина ремонта связана с обеспечением бесперебойного режима подачи газа потребителям в отопительный период. Во время работ возможно изменение режима газоснабжения на отдельных участках газовых сетей.

Также жителей просят тщательно контролировать режим отбора газа и работу газопотребляющего оборудования.

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