Самарцев предупредили о возможных изменениях газоснабжения в поселке Рубежное

Во время работ возможно изменение режима газоснабжения на отдельных участках газовых сетей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителей поселка Рубежное предупредили о ремонтных работах. ООО «Газпром межрегионгаз Самара» будет ремонтировать газораспределительную станцию № 18.

— Работы будут вестись с 26 сентября 09:00 до 28 сентября. Газоснабжение потребителей переведут на «городское кольцо Самара» ГРС-16, ГРС-2, — рассказали в администрации Самары.

Отмечается, что причина ремонта связана с обеспечением бесперебойного режима подачи газа потребителям в отопительный период. Во время работ возможно изменение режима газоснабжения на отдельных участках газовых сетей.

Также жителей просят тщательно контролировать режим отбора газа и работу газопотребляющего оборудования.

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