В Самарской области стартовал конкурс «Народный участковый 2023»

Первый этап - районный - продлится с 11 по 20 сентября 2023 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 11 сентября 2023 года, в Самарской области стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый 2023». Жителей региона приглашают принять в нем участие и проголосовать за лучшего сотрудника подразделения участковых уполномоченных полиции.

Конкурс пройдет в три этапа: первый — районный — продлится с 11 по 20 сентября, второй — региональный — с 7 по 16 октября, третий — федеральный — с 1 по 10 ноября. Информация обо всех участковых, которые принимают участие в конкурсе, размещена на сайте ГУ МВД по Самарской области. Там можно узнать, как давно тот или иной сотрудник служит в полиции, сколько преступлений было раскрыто при его участии, а также о достижениях конкурсанта и чем он увлекается вне работы.

В конкурсе участвуют участковые из разных городов и районов Самарской области. Преобладают среди них мужчины. Однако среди участников есть и две представительницы прекрасного пола. Отдать голос за того или иного конкурсанта можно по ссылке.

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