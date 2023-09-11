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НовостиОбщество11 сентября 2023 7:52

Самарцев пригласили принять участие в акции «Цифровой Диктант»

Всероссийская акция пройдет с 29 сентября по 15 октября
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут принять участие в акции

Самарцы смогут принять участие в акции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей пригласили принять участие во всероссийской акции «Цифровой диктант». Горожане смогут проверить свою цифровую грамотность.

По информации пресс-службы правительства региона, масштабная акция пройдет с 29 сентября по 15 октября 2023 года. Организаторами акции выступят РАЭК, АНО «Цифровая Экономика» и Народный Фронт при поддержке Минцифры России. Диктант будет состоять из тестов, разработанных для всех возрастных категорий.

Каждое тестирование включает в себя 4 блока. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям.