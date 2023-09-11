Обновился сервис «Заправить авто» для корпоративных клиентов

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Сбер продолжает развивать универсальную топливную платформу для корпоративных и розничных клиентов, которую приобрел в конце 2021 года. Теперь обновленный сервис для бизнес-клиентов называется «Заправить авто» (ранее FuelUp). Как сообщалось ранее, сервис уже провел ребрендинг веб-версии, а до конца года обновится и дизайн мобильного приложения.

Сервис «Заправить авто» помогает корпоративным клиентам банка получать скидки на любой вид топлива и управлять заправками своих водителей онлайн, также способствует повышению эффективности транспортной составляющей бизнеса.

- Решение позволяет предпринимателям отслеживать расход топлива в автопарке в разрезе машин, водителей и территорий, управлять их лимитами и получать скидки на топливо. Мы видим большой интерес клиентов к сервису и будем развивать его, добавляя новый удобный функционал, - рассказал заместитель председателя правления Анатолий Попов.

Частные клиенты могут заправиться в сервисе также и в приложении Сбербанк Онлайн. Топливо можно оплатить не выходя из машины, вся информация сразу же появляется в приложении. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту Салют в приложении онлайн-банка, выбрать АЗС и указать тип топлива, колонку, объем заправки. В сервисе уже доступно 6500 заправок в разных регионах страны.

До 30 ноября 2023 года для пользователей бизнес-карт в мобильном приложении банка представлена возможность получать кешбэк до 10% баллами по программе «Бизнес-кэшбек» за онлайн-заправки в сервисе «Заправить авто». Накопив 3000 бонусных баллов, можно обменять их на рубли -1 балл равен 1 рублю.