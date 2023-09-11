В России вдвое увеличили срок действия карт «Мир»

Клиентам теперь не надо каждые пять лет менять карту на новую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России два раза увеличили срок действия банковских карт «Мир» — с пяти до десяти лет. Это решение позволит снизить объем пластикового мусора, который образуется при утилизации карт. Об этом в рамках Восточного экономического форума рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

— Клиентам теперь не надо каждые пять лет менять карту на новую. Мы решили увеличить срок действия банковских карт на платежной системе «Мир» с пяти до десяти лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября, — заявил Кирилл Царев.

Первый зампред правления банка отметил, что нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы «Мир», в том числе платежных стикеров. При этом он подчеркнул, что, если карта получит повреждения раньше этого срока, ее можно по-прежнему бесплатно перевыпустить в любой момент.

Кирилл Царев отметил, что россияне стали все чаще заказывать платежные стикеры. Сейчас ими пользуются более 350 тысяч человек. Планируется, что к концу года это число увеличится вдвое. В основном стикеры заказывают владельцы гаджетов на iOS. Для тех, кто пользуется смартфонами на Android, есть более технологичный и удобный способ оплаты через сервис бесконтактной оплаты.

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал