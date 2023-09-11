Крупнейший российский банк продолжает работу над открытием филиала в Китае

Первый заместитель председателя правления российского банка Александр Ведяхин. Фото: Дмитрий Андреев/roscongress.org

Налаживание партнерских отношений между Россией и Китаем перешло в экономическую плоскость. Недавно стало известно о новом шаге, сделанном с целью укрепления отношений двух стран. Сбербанк ведет активную работу по открытию филиала в КНР.

Первый заместитель председателя правления российского банка Александр Ведяхин рассказал на Восточном экономическом форуме:

- Мы приветствует наших партнеров здесь, в России, и, конечно, сам помогает развивать бизнес. У нас есть представительство в Китае, мы активно развиваем наше присутствие: работаем над открытием филиала в Китайской Народной Республике.

Также представитель банка отметил, что Россия имеет хорошие технологические наработки. Во время последнего визита в Китай обсуждался вопрос взаимодействия между двумя экономическими партнерами.

Еще в мае Ведяхин говорил, что банк ожидает открытия своего филиала в Китае до конца текущего года. В начале июля он уточнял, что Сбербанк будет развивать международный бизнес, но не будет иметь дочерних банков, для работы на международных рынках есть другие форматы.