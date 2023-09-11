Расписание «Валдаев» изменят в Самаре с 18 сентября

Со следующей недели "Валдаи" будут курсировать по Волге только по пятницам, субботам и воскресеньям / Фото: vk.com/volgatravel63

В Самарской области изменят расписание движения скоростных судов «Валдай-45Р». Они начнут ходить по-новому между Самарой, Ширяево и Винновкой со следующего понедельника, 18 сентября 2023 года. Информация об этом размещена на сайте компании «Волга-трэвел».

Так, со следующей недели «Валдаи» станут реже курсировать по Волге. Они будут перевозить пассажиров только по пятницам, субботам и воскресеньям. Новый график движения на маршруте Самара — Винновка: отправление из областной столицы в 12:00, в обратном направлении в 16:00. Время в пути составит 40 минут.

В Ширяево скоростные суда с пятницы по воскресенье будут ходить дважды в день. Рейсы из Самары намечены на 9:00 и 15:00, из села — в 14:00 и 17:00. Такое расписание будет действовать до 15 октября 2023 года.

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