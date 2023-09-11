Новый рейс запустят между Самарой, Минеральными Водами и Ярославлем с 5 октября

Выполнять полеты по маршруту Минеральные Воды - Самара - Ярославль будет авиакомпания "Азимут" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этой осенью в расписании аэропорта Курумоч появится новый рейс: А4891/892 Минеральные Воды — Самара — Ярославль — Самара — Минеральные Воды. Полеты по этому направлению с 5 октября 2023 года начнет выполнять авиакомпания «Азимут». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Запланировано по два рейса в неделю: по понедельникам и четвергам. Вылет из Минеральных Вод намечен на 15:25, приземление в Самаре в 19:00. Отправление из Самары — в 20:05, посадка в Ярославле — в 20:40. Из Ярославля самолет будет отправляться в 21:40, приземление в Самаре — в 00:10 (+1). Вылет из Самары в направлении Минеральных Вод — в 01:10, посадка в пункте назначения — в 02:50.

В авиакомпании отмечают, что билеты на рейсы Минеральные Воды — Самара / Самара — Минеральные Воды, Самара — Ярославль / Ярославль — Самара будут доступны по минимальным тарифам. Стоимость в одном направлении — от 888 рублей.

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