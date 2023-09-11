Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 8:53

В Самаре нашли компанию для КРТ двух территорий в Кировском районе

ООО «Премьер-инвестстрой» может заключить договор на комплексное развитие территории
Ирина СИНЕГУБОВА
Организатором торгов выступал департамент градостроительства Самары.

Организатором торгов выступал департамент градостроительства Самары.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли торги в форме открытого аукциона на право заключения договора

о комплексном развитии двух несмежных территорий жилой застройки площадью 126 тысяч кв.м в Кировском районе. Соответствующее заключение размещено на сайте городской администрации.

Речь идет о территории в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, площадь которой составляет 113 300 кв. м, а также о территории в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской площадью 12 700 кв. м.

Организатором торгов выступал департамент градостроительства Самары. В результате аукцион признали несостоявшимся, так как заявку на участие подала только одна компания. Поэтому договор решили заключить с единственным участником аукциона – ООО «Премьер-инвестстрой».

Однако это состоится, только если компания в письменном форме заявит организатору торгов о своем намерении заключить договор не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал