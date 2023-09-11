Дмитрий Азаров победил на выборах губернатора Самарской области

За Дмитрия Азарова проголосовали более 1 млн жителей региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Действующий губернатор Дмитрий Азаров победил на выборах главы Самарской области. По итогам обработки 100% бюллетеней он набрал 83,83% голосов. Его поддержали 1 086 187 избирателей региона. Такие данные размещены на сайте ЦИК России.

У Дмитрия Азарова оказался большой отрыв от остальных кандидатов. Второе место занял Алексей Лескин от КПРФ. Он набрал 87 252 голосов (6,73%). Третье — Александр Степанов от ЛДПР. Его результат — 55 514 голосов (4,29%).

Четвертое место занял Михаил Маряхин от партии «Справедливая Россия — За правду». За него проголосовали 22 635 избирателей (1,75%). Пятое место у Сергея Пухаева от партии «Новые люди». Он набрал 22 535 голоса (1,74%).

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