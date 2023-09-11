В Самаре пациентам военного госпиталя передали яблочное варенье

Все варенье для бойцов СВО было изготовлено с любовью по семейным рецептам / Фото: Единая Россия

В Самаре участникам СВО, которые сейчас находятся на лечении в военном госпитале, передали яблочное варенье. Сладкий презент преподнесли пациентам активистки «Женского движения Единой России».

— Передали яблочное варенье, сваренное по семейным рецептам, ребятам, находящимся в самарском госпитале № 426. Они, конечно, оживились при нашем женском «вторжении», взбодрились и много улыбались! Значит, мы работаем в нужном направлении! — отметила координатор «Женского движения» в Самарской области Светлана Макушева.

Самарчанки придумали акцию «Из Самары — с любовью» еще весной. Сначала они организовали сбор яблок, потом — приготовление из них варенья по семейным рецептам. Для изготовления лакомства использовали яблоки, выращенные в Самаре, под Кинелем, Новокуйбышевском, в Волжском и Сергиевском районах. Активистки уверены, внимание и доброе слово помогут раненым быстрее поправиться и встать на ноги.

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