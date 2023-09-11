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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:29

Самарцев приглашают посетить выставку Алисы Самаринкиной 14 сентября 2023 года

Выставка пройдет в галерее «Новое пространство»
Алена ПРОВКИНА
Выставка откроет 14 сентября

Выставка откроет 14 сентября

В Самаре местных жителей приглашают посетить выставку Алисы Самаринкиной. Мероприятие пройдет в галерее «Новое пространство» 14 сентября 2023 года.

По информации ГБУК «СОУНБ», художница-керамист представит изделия, которые хорошо знакомы не только в нашей губернии, но и далеко за ее пределами. В экспозиции посетители смогут увидеть более 400 работ из керамики, декоративное панно в технике батик, мелкая пластика из фаянса, художественные картины – почти вся мастерская художницы предстанет перед поклонниками ее творчества.

Открытие выставки «Изломы» состоится 14 сентября в 18:00 на проспекте Ленина, 14а. Вход будет свободных. Выставка проработает до 7 октября. Возрастное ограничение 12+.