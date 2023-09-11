Ремонтировал колесо: водителя ГАЗа отбросило в кювет после ДТП с фурой на трассе в Самарской области

Оба автомобиля после удара вылетели с дороги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 10 сентября 2023 года, на 152 км трассы Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном в Большечерниговском районе произошло серьезное ДТП. Там в 6:15 столкнулись фура DAF и грузовая «Газель». К сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 25-летний водитель фуры. Он не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий на правой полосе автомобиль ГАЗ. Водитель последнего ремонтировал в тот момент правое колесо. От удара 37-летнего водителя отбросило в кювет. Обе машины тоже вылетели с дороги, ГАЗ опрокинулся на левый бок.

В результате ДТП водитель «Газели» получил серьезные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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