Заслуженный врач РФ Рудольф Галкин отметил свое 85-летие в Самаре

Рудольф Александрович внес неоценимый вклад в развитие хирургической службы. Фото: минздрав Самарской области

В Самарской области доктор медицинских наук, профессор, академик РАМТН, заслуженный врач РФ Рудольф Галкин отметил свое 85-летие. Более 13 лет Рудольф Александрович руководил губернским здравоохранением.

Уникальные управленческие решения, внедренные под руководством доктора медицинских наук, и сейчас определяют облик региональной системы здравоохранения. Рудольф Галкин стоял у истоков масштабных реформ, которые до сих пор реализуются в медицине страны.

Так, с помощью нестандартных подходов к организации работы лечебных учреждений, были модернизированы инфраструктура и технологическая база городских и сельских больниц, выстроена эффективная система управления здравоохранением.

Отмечается, что перенимать опыт области приезжали специалисты со всей России. Также Самарская область стала первым регионом, где в полном объеме был реализован закон об ОМС. Как заведующий кафедрой хирургических болезней Самарского медуниверситета, Рудольф Александрович внес неоценимый вклад в развитие хирургической службы.

— Вы остаетесь наставником для всего профессионального сообщества. Спасибо Вам за принципиальность и активную жизненную позицию, дар врача и педагога, умение отмечать успехи и помогать, — поздравили заслуженного врача РФ в минздраве региона.

Редакция «КП-Самара» присоединяется к поздравлениям.

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