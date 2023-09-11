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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:52

Самарцам рассказали о токсичном действии алкоголя

Жителям Самарской области рассказали о рисках алкогольной зависимости
Алена ПРОВКИНА
Жителям рассказали о вреде алкоголя

Жителям рассказали о вреде алкоголя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали о токсичном действии алкоголя и риске зависимости. Токсическое действие алкоголя начинается с первого глотка.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань рассказал, как сохранить трезвый образ жизни. Алкоголь – одна из самых частых причин несчастных случаев. Из-за непреднамеренных действий граждан в состоянии опьянения гибнут люди.

Специалист отмечает, что алкоголь губительно влияет на все органы и системы человека. При этом, токсическое действие напитков начинается с начала употребления.