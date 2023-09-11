Гроза, ветер до 18 м/с и дождь обрушатся на Самарскую область 11 сентября

МЧС советует самарцам переждать непогоду дома и не выходить на улицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в скором времени может испортиться погода. На регион надвигаются гроза и сильный ветер, а также дождь. Объявлен желтый уровень опасности.

— В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза. Также возможно усиление северного ветра. Его порывы достигнут 15-18 м/с. Такая погода сохранится до конца дня 11 сентября, — сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. Непогоду лучше переждать дома. Если буйство стихий застигнет на улице, необходимо найти себе укрытие — подземный переход или ближайший подъезд. Во время сильного ветра нельзя приближаться к деревьям, ЛЭП, рекламным щитам, недостроям, во время грозы — еще и к воде. Машины лучше всего поставить в гараж или припарковать вдали от непрочных конструкций.

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