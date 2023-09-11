В Самарской области отпраздновали 50-летие Совета ректоров вузов региона

В состав Совета ректоров входят руководители наиболее крупных учреждений высшего профессионального образования. / Фото: Дмитрий Бурлаков, «Волжская коммуна»

В Самарской области торжественно отметили 50-летие Совета ректоров вузов региона. Этому событию был посвящен трехдневный форум «Вектор Самарской науки». Кульминацией события стал собрание вузовской молодежи, преподавателей и ректоров в пятницу, 8 сентября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

– По оценкам Министерства образования и науки РФ, Самарская область по качеству высшего образования занимает шестое место среди субъектов Российской Федерации. Это хороший результат, но мы продолжаем стремиться к лучшему. Сегодня каждый из 24 вузов Самарской области имеет свои успехи. И нашей общей задачей является объединять научные разработки вузов с интересами и запросами промышленных предприятий,– поделился первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Также на мероприятии заслуженным представителям вузов вручили награды Губернатора Самарской области.

Сегодня Совет ректоров многое делает для развития партнерских отношений с органами власти. Представители вузов создают необходимые условия, которые помогают развиваться и реализовываться студентам области. Они активно поддерживают волонтерские движения, спортивные и культурные традиции.

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