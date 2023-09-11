В Самаре в поселок Управленческий пустили воду по двум водоводам

Совсем скоро вода начнет поступать в квартиры. Фото: "РКС-Самара"

В Красноглинском районе Самары продолжается работа с двумя водоводами на Волжском шоссе. Жители поселка Управленческий совсем скоро получат мягкую воду.

По информации «РКС-Самара», глава города Елена Лапушкина, запредседателя правительства Александр Мордвинов и глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов посетили технологический комплекс с двумя водоводами. Вода уже поступает на сооружения, а после технологического процесса переключения попадет в квартиры жителей поселка Управленческий. Улучшение водоснабжения сможет поспособствовать развитию Красноглинского района.

Напомним, поселок Управленческий снабжается водой из подземных скважин, в которых вода с повышенной минерализацией и жесткостью. На данный момент, основные строительные работы на объекте завершили. Специалистам осталось подключить все агрегаты и проверить их работоспособность.